«Ак Барс» обыграл «Металлург» и ведёт в серии 3−1

«Ак Барс» одержал верх над «Металлургом» в четвертом поединке полуфинальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, казанцы ведут в серии со счетом 3−1.
Начальный отрезок встречи прошел без заброшенных шайб, при этом инициативой владели гости. Хоккеисты «Металлурга» устроили массированную осаду чужих ворот, однако им не удалось конвертировать свое скоростное преимущество в голы.
Казанцы вышли вперед во второй половине матча. Сначала уральцы забросили шайбу, Роман Канцеров отличился после быстрой контратаки, но оказалось, что это произошло после свистка судьи, зафиксировавшего нарушение. Федоров высоко поднял клюшку, и гол был аннулирован, а сам игрок отправился на скамейку штрафников.
Казанцы быстро использовали численное превосходство. Отличился Александр Барабанов — 1:0.
Вскоре последовала и вторая заброшенная шайба. Уже в равных составах Яковлев отдал пас, шайба оказалась в скоплении игроков, первым к ней добрался Дмитрий Яшкин, который немедленно сделал передачу на пятачок, и Григорий Денисенко пробил вратаря Набокова — 2:0.
В начале третьего периода «Ак Барс» забросил третью шайбу в сутолоке у ворот, однако после видеопросмотра арбитры зафиксировали помеху вратарю, и гол был отменен.
Магнитогорцам удалось сократить отставание на 46-й минуте игры. Джонсон отдал пас из-за ворот на Орехова, тот не стал бросать, а сильно направил шайбу на клюшку Коробкина, который удачно подставил ее, отправив в дальний угол — 1:2. Тренерский штаб запросил видеопросмотр эпизода, но запрос не был удовлетворен, после чего Пустозеров отправился на скамейку штрафников.
Вместо того, чтобы воспользоваться шансом, игроки «Магнитки» сами стали нарушать правила. Сначала Роман Канцеров был удален за удар клюшкой соперника. Затем и Барак отправился в штраф-бокс за толчок.
А на 55-й минуте казанцы восстановили преимущество в две шайбы. Магнитогорцы имели возможность сравнять счет, но Джонсон не смог переиграть вратаря. В ответ хозяева провели контратаку: Семенов с правого края покатил на пятак Тодду, который легко переправил шайбу в пустой угол — 3:1.
За две минуты до конца матча Андрей Разин заменил вратаря на шестого полевого игрока, магнитогорцы отдали неточную передачу в зоне «Ак Барса», и Дмитрий Яшкин отправил шайбу в пустые ворота — 4:1.