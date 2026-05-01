Футболист «Крыльев Советов» Ахметов потерял сознание после столкновения головами

Инцидент случился на 72-й минуте встречи. Оба футболиста одновременно прыгнули за верховым мячом и жёстко столкнулись. Камерунец Ву отделался рассечением, а Ахметов рухнул на газон без сознания. Медицинская бригада оперативно привела игрока в чувство, после чего его унесли с поля на носилках. О состоянии 27-летнего полузащитника «Крыльев» на данный момент не сообщается.