Голикова заявила о снижении уровня бедности в полтора раза с 2021 года

Уровень бедности в России снизился в полтора раза с 2021 по 2025 год. Этому поспособствовало увеличение размера пособий семьям с детьми, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума «Единая Россия. Есть результат!».
«С 1 января 2026 года максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличена до почти 956 тыс. руб., а ежемесячного пособия по уходу за ребенком — до 83 тыс. руб. В результате уровень бедности с 2021 по 2025 год сократился в полтора раза», — сказала она.
Голикова также рассказала, что с 2019 года в России в полтора раза выросло количество многодетных семей. Сейчас, по данным вице-премьера, их почти 2,9 млн, воспитают в них около 9,5 млн детей.
По данным Росстата, в 2025 году за чертой бедности находились 9,8 млн россиян, или 6,7% населения, что является историческим минимумом. Граница бедности в четвертом квартале отчетного года составила 17 146 ₽ Ранее президент Владимир Путин поставил цель достичь уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году.
На снижение числа малоимущих повлияло увеличение доходов населения, включая зарплаты, доходы от предпринимательской деятельности и доходы от собственности, сообщили в Росстате.
