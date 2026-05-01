Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова заявила о снижении уровня бедности в полтора раза с 2021 года

Уровень бедности в России снизился в полтора раза с 2021 по 2025 год.

Источник: РБК

Уровень бедности в России снизился в полтора раза с 2021 по 2025 год. Этому поспособствовало увеличение размера пособий семьям с детьми, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума «Единая Россия. Есть результат!».

«С 1 января 2026 года максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличена до почти 956 тыс. руб., а ежемесячного пособия по уходу за ребенком — до 83 тыс. руб. В результате уровень бедности с 2021 по 2025 год сократился в полтора раза», — сказала она.

Голикова также рассказала, что с 2019 года в России в полтора раза выросло количество многодетных семей. Сейчас, по данным вице-премьера, их почти 2,9 млн, воспитают в них около 9,5 млн детей.

По данным Росстата, в 2025 году за чертой бедности находились 9,8 млн россиян, или 6,7% населения, что является историческим минимумом. Граница бедности в четвертом квартале отчетного года составила 17 146 ₽ Ранее президент Владимир Путин поставил цель достичь уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году.

На снижение числа малоимущих повлияло увеличение доходов населения, включая зарплаты, доходы от предпринимательской деятельности и доходы от собственности, сообщили в Росстате.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше