В Кирове подвели итоги первого конкурса «Вятское гостеприимство — 2026»

Победителей первого регионального конкурса в сфере туризма и сервиса «Вятское гостеприимство — 2026» наградили 1 мая на открытии летнего туристического сезона на пешеходной улице Спасской в Кирове, сообщили в управление массовых коммуникаций Кировской области. Мероприятие организовано при поддержке правительства региона в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В течение апреля экспертный совет выезжал на объекты размещения, питания и туристической инфраструктуры, чтобы оценить уровень сервиса. Лауреатами признаны санатории «Лесная Новь» и «Митино», профилакторий «Радуга», глэмпинг «Хвоя», отели Elements Hotel Kirov 5*, «Вятка», «Спутник», «Чарушин», рестораны «Si, mare», «Four», «Хлынов», «Ойкумена», «Царское село», «Россия», трактир «Колесо», кафе «Дача» и «Сулугуни». Среди экскурсоводов дипломы получили Елена Мишутинская, Ксения Логинова, Ольга Плетенева, Светлана Дождевых, Екатерина Руднева и Антон Касанов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.