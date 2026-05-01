CNN: Базы США на Ближнем Востоке разрушены ударами Ирана

Американские базы на Ближнем Востоке были уничтожены ударами Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование.
По информации канала, как минимум 16 американских баз разрушены и больше не могут использоваться. Причем это большинство объектов в регионе.
При этом один анонимный источник из США сообщил телеканалу, что Иран применил современные технологии для ударов по базам.
— Я никогда не видел ничего подобного… Это были точные, быстрые удары, в которых использовались (продвинутые — прим. «ВМ») технологии, — заявил он.
CNN сообщил, что основными целями атак иранских военных стали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, которые играли ключевую роль в наблюдении за регионом для Вашингтона, а также радиолокационные станции.
Два дня назад газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде готовиться к длительной блокаде Ирана, так как возобновление бомбардировок, по его мнению, является более рискованным вариантом.
До этого стало известно, что Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности скептически отнеслись к идее Ирана о проведении трехэтапных переговоров. По словам представителя американской администрации, политик не отверг идею Тегерана, но обвинил власти страны в нежелании отказываться от обогащения урана.