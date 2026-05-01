В Свердловской области 6 учителей вышли в финалы профессиональных конкурсов

Абсолютным победителем регионального этапа конкурса «Мастер года — 2026» стала преподаватель Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Ирина Якутова.

Источник: Национальные проекты России

Шесть педагогов представят Свердловскую область в финалах всероссийских профессиональных конкурсов, что соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

В регионе действует 24 конкурса для педагогов и руководителей, 10 из них претендуют на премии губернатора. По итогам регионального этапа в финал всероссийского конкурса «Учитель года России — 2026» вышел учитель истории екатеринбургской гимназии № 9 Александр Недорезов с 14-летним стажем, дважды награжденный премией губернатора. На конкурсе «Учитель-дефектолог России — 2026» область представит логопед Мартюшевского детского сада «Искорка» Светлана Антонова, которая проводит для дошколят авторские «Логопедические старты».

Преподаватель детского сада № 63 из Полевского Марина Фирсова с 13-летним стажем поедет на конкурс «Педагог-психолог России — 2026» с авторской игрой «Ключи памяти», которая развивает эмоциональный интеллект детей. Учитель физики из Губернаторского лицея Андрей Саранцев представит регион на «Педагогическом дебюте — 2026».

На конкурсе «Воспитать человека» Свердловскую область представит воспитатель из Каменска-Уральского Александра Полуяхтова с занятием по притче Василия Сухомлинского «Потому что я человек» и семейной гостиной в Год единства народов России.

Абсолютным победителем регионального этапа конкурса «Мастер года — 2026» стала преподаватель Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Ирина Якутова. Ее воспитанники — победители чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс» в номинациях «Хлебопечение» и «Приготовление пиццы».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.