Половина студенческих семей имеет детей, заявила Голикова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Сегодня в России проживают 26 тысяч студенческих семей, из них 13 тысяч имеют детей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
В пятницу зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев вместе с Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.
Также она отметила, что в 2025 году, благодаря созданию в отдельных высших учебных заведениях соответствующей инфраструктуры, 2,5 тысячи студенческих семей удалось разместить в единых общежитиях.
Также вице-премьер рассказала, что в России работает система «единого окна» для молодых семей, где они могут получать всю необходимую информацию. Кроме того, по ее данным, в 2025 году были открыты 250 комнат матери и ребенка в высших учебных заведениях, а по итогам первого квартала 2026 года их число выросло до 324.