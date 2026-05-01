Половина студенческих семей имеет детей, заявила Голикова

Голикова: в РФ проживают 26 тыс студенческих семей, половина из них имеют детей.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Сегодня в России проживают 26 тысяч студенческих семей, из них 13 тысяч имеют детей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В пятницу зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев вместе с Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

«У нас сегодня 26 тысяч студенческих семей, 13 тысяч студенческих семей имеют детей», — сообщила Голикова во время беседы с сотрудниками центра.

Также она отметила, что в 2025 году, благодаря созданию в отдельных высших учебных заведениях соответствующей инфраструктуры, 2,5 тысячи студенческих семей удалось разместить в единых общежитиях.

Также вице-премьер рассказала, что в России работает система «единого окна» для молодых семей, где они могут получать всю необходимую информацию. Кроме того, по ее данным, в 2025 году были открыты 250 комнат матери и ребенка в высших учебных заведениях, а по итогам первого квартала 2026 года их число выросло до 324.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше