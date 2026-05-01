Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ставший Героем Труда РФ Николай Руссу прошел путь от мастера до гендиректора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ: пятерым россиянам присвоено звание Героя Труда России. Среди этих граждан оказался Николай Руссу, гендиректор «Мостострой-11».

Источник: "Российская газета"

Николай Руссу работает в сфере мостостроения с 1981 года, прошел путь от мастера мостоотряда до генерального директора предприятия.

Возглавляемая Руссу компания выполняет работы на территориях нескольких субъектов Российской Федерации: Московской, Калужской, Липецкой, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Вологодской, Свердловской, Тюменской, Омской областей, Краснодарского, Пермского и Приморского краев, Республики Казахстан.

За успешное участие в строительстве Крымского моста через Керченский пролив Николай Руссу в 2020 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Кроме того, гендиректор компании — кавалер ордена Почета и других государственных наград, почетный профессор Тюменского Государственного строительного университета, почетный гражданин Тюменской области.

Звание Героя Труда Российской Федерации присвоено Николаю Руссу «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

