Чехия выдала разрешение на перелет самолета Фицо в Россию

Власти Чехии выдали официальное разрешение самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо на перелет над территорией страны в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Адам Черге.
Премьер-министр Словакии приедет в Москву 9 мая на празднование Дня Победы. Ранее власти Чехии и других стран, над которыми мог пролегать маршрут его самолета, отказывались пропускать воздушное судно над своей территорией.
Правительство Эстонии продлило запрет на использование своего воздушного пространства для полета самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад 9 Мая.
По одной из версий, ранее предполагалось, что Фицо принял решение добираться в Москву на автомобиле.