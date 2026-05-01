Чехия выдала разрешение на перелет самолета Фицо в Россию

Премьер-министр Словакии приедет в Москву на празднование Дня Победы.

Власти Чехии выдали официальное разрешение самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо на перелет над территорией страны в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Адам Черге.

Премьер-министр Словакии приедет в Москву 9 мая на празднование Дня Победы. Ранее власти Чехии и других стран, над которыми мог пролегать маршрут его самолета, отказывались пропускать воздушное судно над своей территорией.

Ранее KP.RU писал, что правительство Эстонии продлило запрет на использование своего воздушного пространства для полета самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад 9 Мая.

По одной из версий, ранее предполагалось, что Фицо принял решение добираться в Москву на автомобиле.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше