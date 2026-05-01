В Ленобласти прошел межрегиональный конкурс балетмейстерских работ

Межрегиональный конкурс балетмейстерских работ «Область фантазии» прошел в Ленинградской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в учреждении культуры «Дом народного творчества».
Мероприятие прошло во Дворце культуры имени Ш. В. Меликидзе. Участие в нем приняли 35 балетмейстеров и более двухсот танцоров. Гран-при конкурса удостоена Виктория Андреева, балетмейстер Театра танца «Шанс», за постановку «Девичий хор». В следующем году она войдет в состав жюри.
Лауреатами первой степени стали Арина Ефимова из Выборга, Николай Лигер из ансамбля «Радуга», а также хореографы Анастасия Ермолаева (ансамбль «Ладога») и Анастасия Нестеренко (Театр Детского Танца «Ярославна»). Помимо конкурсной программы, балетмейстеры приняли участие в круглом столе, где получили от членов жюри ценные рекомендации и профессиональные советы — от сценического воплощения до технической безупречности и эмоциональной глубины.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.