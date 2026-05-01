144 ребенка-иностранца не сдали тест по русскому языку в Нижегородской области

Почти каждый третий ребенок из семей мигрантов не справился с тестированием по русскому языку, которое необходимо для зачисления в школы Нижегородской области. С 1 апреля 2025 года, когда проверка стала обязательной, через нее прошли 393 ребенка, из них 144 не сдали. Такие цифры озвучили на заседании Законодательного собрания в рамках «Правительственного часа», посвященного миграционной политике.