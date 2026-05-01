«Это навсегда часть России»: в США призвали признать новые регионы РФ

Западу следует признать новые регионы России. С таким заявлением выступил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале World Affairs In Context.

Западу следует признать новые регионы России. С таким заявлением выступил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале World Affairs In Context.

— Запад должен признать Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск за Российской Федерацией, наряду с Крымом… Никаких переговоров по этому поводу не может быть!.. Нет, теперь это навсегда часть России, — заявил Джонсон.

Он отметил, что западные страны должны с уважением относиться к требованиям России и не пытаться использовать любые формы переговоров для искажения целей специальной военной операции.

Джонсон обвинил Запад в том, что он не прислушивается к Москве.

— Россия не шутит. Россия не угрожает. Россия говорит, что она собирается делать, — подытожил экс-офицер.

29 ноября в СМИ появилась информация о том, что США готовы признать Республику Крым, а также другие новые российские регионы для заключения соглашения о прекращении боевых действий на Украине. По словам британских журналистов, Вашингтон решил пойти на такой шаг, «несмотря на опасения» европейских союзников Украины.

Позже президент Украины Владимир Зеленский признал, что у его страны нет сил и возможности для возвращения полуострова Крым. В то же время экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак тогда заявил, что, пока Зеленский занимает свой пост, Киев не пойдет ни на какие территориальные уступки.

