В Ростове отменили три крупных весенних спортивных события

В администрации донской столицы приняли решение не проводить несколько массовых спортивных мероприятий, которые обычно проходят в мае. Об этом сообщает «Блокнот Ростов».
В Ростове-на-Дону в 2026 году не будет проводиться забег «Ростовское кольцо». Переносить мероприятие на другую дату не будут.
Кроме того, под отмену попал велопарад, во время которого участники едут 17 километров по центру города и левому берегу Дона.
Первомайская легкоатлетическая эстафета также была отменена.
Но некоторые мероприятия будут проводить. К примеру, с первого по четвёртое мая на новой части трассы Ростов — Азов пройдет чемпионат области по велоспорту на шоссе. Кроме того, 23 мая должен состояться полумарафон «ЗаБег».
Ранее стало известно о возобновлении движения по понтонному мосту на Зеленый остров.