Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В хуторе Чаплыгин Кубани благоустроят аллею 35-летия Победы

Там появятся новые дорожки с плиткой, современное освещение и малые архитектурные формы.

Работы по благоустройству аллеи 35-летия Победы на улице Советской начались в хуторе Чаплыгин Гулькевичского района Краснодарского края, сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ. Проект реализуется в ходе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На территории площадью более 1,5 гектара уже демонтированы старые покрытия и опоры освещения, специалисты заняты вертикальной планировкой и установкой бордюров. В ближайшее время там появятся новые дорожки с плиткой, современное освещение и малые архитектурные формы. Завершающий этап — озеленение: разбивка цветников, посадка декоративных кустов и деревьев.

Завершить первый этап планируется до октября. В следующем году в рамках второго этапа там планируют создать современные игровые зоны для детей разных возрастов и сценическое пространство для культурно-массовых мероприятий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.