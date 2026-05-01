В хуторе Чаплыгин Кубани благоустроят аллею 35-летия Победы

Работы по благоустройству аллеи 35-летия Победы на улице Советской начались в хуторе Чаплыгин Гулькевичского района Краснодарского края, сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ. Проект реализуется в ходе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На территории площадью более 1,5 гектара уже демонтированы старые покрытия и опоры освещения, специалисты заняты вертикальной планировкой и установкой бордюров. В ближайшее время там появятся новые дорожки с плиткой, современное освещение и малые архитектурные формы. Завершающий этап — озеленение: разбивка цветников, посадка декоративных кустов и деревьев.
Завершить первый этап планируется до октября. В следующем году в рамках второго этапа там планируют создать современные игровые зоны для детей разных возрастов и сценическое пространство для культурно-массовых мероприятий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.