В Нижнем Новгороде завершили очередь строительства туркомплекса «Экопарк»

Первый этап строительства многофункционального туристического комплекса «Экопарк на Гребном канале» завершили в Нижнем Новгороде, что соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В городе был возведен пятизвездочный отель на 265 номеров. Это первый отель в регионе, созданный в рамках льготного кредитования.
Всесезонный комплекс ориентирован на здоровый образ жизни. Инфраструктура объединяет гостиницу, ресторанные и общественные пространства, а также масштабный термальный комплекс с открытыми бассейнами (откроется в III квартале 2026 года). Для любителей активного отдыха создаются беговые, велосипедные и лыжные маршруты, а также многофункциональные спортивные площадки. Комплекс гармонично вписан в природный ландшафт береговой линии Гребного канала. Выход комплекса на проектную мощность создаст до 200 рабочих мест.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.