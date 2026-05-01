Все они изучали НЛО: почему в США пятый год исчезают ученые и военные

Ученые и военные пятый год загадочно исчезают и умирают в США. Одни пропали во время походов, другие умерли при странных обстоятельствах, третьи были жестоко убиты в собственных домах. Все они так или иначе могли быть связаны с НЛО и ядерными исследованиями. Президент США Дональд Трамп поручил ФБР заново расследовать эти случаи, а также пообещал обнародовать некие данные об инопланетянах. Что могло произойти с учеными и почему это так взволновало американскую общественность, разбиралась «Вечерняя Москва».
Загадочные смерти и исчезновения.
Первая загадочная смерть произошла 11 июня 2022 года в штате Алабама. Тогда якобы покончила с собой 34-летняя физик Эми Эскридж, изучавшая антигравитационные двигательные установки и увлекавшаяся темой инопланетян. Полиция и судмедэксперты не раскрывали подробностей гибели женщины, однако таблоид Daily Mail получил доступ к тревожной переписке ученой.
— Если вы видите какой-либо отчет о том, что я покончила с собой, то это точно не так. Если вы видите какие-либо отчеты о передозировке, то это точно не так. Если увидите отчет о том, что я убила кого-то, то это точно не так, — писала Эскридж одному из своих коллег 13 мая 2022 года.
Тайна этих сообщений так и не была раскрыта. Следователи поставили в деле точку, решив, что Эскридж совершила самоубийство.
Еще через год, 26 июня 2023 года, пропала без вести 53-летняя Милисса Касиас, работавшая в Национальной лаборатории Лос-Аламоса в Нью-Мексико и считавшаяся ведущим специалистом в области разработки ядерного оружия.
30 июля 2023 года умер научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Лос-Анджелесе Майкл Хикс. Ему было 59 лет. Причина его смерти не раскрывалась. Правда, родные лишь смеялись над конспирологами и утверждали, что мужчина долго болел и его кончина не стала для них неожиданностью.
В июле 2024 года скончался коллега Хикса из той же лаборатории, 61-летний Фрэнк Майвальд, исследовавший способы выявления жизни на других планетах.
Затем два загадочных исчезновения произошли в Лос-Аламосе, где находится Национальная лаборатория по разработке ядерных технологий и оружия. В мае 2025 года там исчез 78-летний бывший ученый из этого учреждения Энтони Чавес. В его доме не нашли следов насилия или борьбы.
Еще через месяц пропала 53-летняя сотрудница лаборатории Мелисса Касиас, которая якобы имела доступ к секретным данным. Как пишет NBC, женщина приехала на работу вместе с мужем. Затем она отправила начальнику «странное письмо», заявив, что ей срочно нужно вернуться к дочери. А дочке она сказала, что забыла пропуск. При этом муж видел, как до этого Касиас без проблем прошла через КПП.
В том же месяце исчезла 60-летняя исследовательница НАСА Моника Реза. Она отправилась в поход в горах Анхелес вместе с друзьями. Один из приятелей рассказывал, что, когда компания шла друг за другом, он обернулся и увидел, как Реза ему помахала. Затем мужчина прошел еще несколько метров и снова обернулся — от ученой не осталось и следа. Ее искали два месяца, но ни женщину, ни ее тело так и не нашли.
12 декабря 2025 года пропал без вести исследователь биомедицинской компании Novartis Джейсон Томас, его останки нашли в озере недалеко от дома лишь через три месяца.
15 декабря в собственном доме был застрелен директор Центра термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуно Лурейро. Киллера позднее нашли без признаков жизни: предположительно, он покончил с собой. 16 февраля другой бандит застрелил астрофизика Карл Гриллмэйра, который разрабатывал в НАСА технологии анализа данных для телескопа «Джеймс Уэбб».
Пропажа генерала Маккасланда.
Все эти исчезновения, загадочные смерти и убийства обсуждались лишь в узких кругах конспирологов, пока США не потрясла новая трагедия. 27 февраля 2026 года в Нью-Мексико пропал без вести бывший генерал-майор ВВС США Уильям Нил Маккасланд. По словам супруги, мужчина ушел из дома, взяв с собой лишь бумажник и револьвер. Когда жена звонила в 911, она предположила, что ее муж не хотел, чтобы его нашли. Так и получилось — местонахождение Маккасланда до сих пор не известно.
Ранее Маккасланд возглавлял исследовательскую лабораторию ВВС США на базе Райт-Паттерсон в штате Огайо, где занимались разработкой инновационных технологий. Ходили слухи, что именно в Райт-Паттерсон хранятся обломки летающей тарелки, которая якобы потерпела крушение в Нью-Мексико в 1947 году — этот случай также называют Розуэлльским инцидентом.
Уфологи давно интересовались личностью Маккасланда. Основатель известной музыкальной группы Blink-182 Том Делонг, увлекавшийся исследованиями НЛО, утверждал, что генерал «лишь притворяется скептиком», но на самом деле имеет доступ ко многим секретным данным об инопланетянах. После отставки Маккасланд консультировал Делонга, когда тот писал художественную книгу о пришельцах. Было ли это сотрудничество бесплатным, неизвестно.
«Зона 51» и «Зона 52»: самые популярные теории заговора.
Что говорят американские власти.
Исчезновение Уильяма Маккасланда привлекло внимание не только американских СМИ, но и власти Соединенных Штатов. Конгрессмен от Миссури Эрик Берлисон заявил, что генерал владел некой информацией о пришельцах. Конгрессмен от штата Теннесси Тим Берчетт выразил обеспокоенность чередой загадочных пропаж и смертей.
Затем ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он провел специальное совещание по поводу исчезновения ученых и поручил ФБР расследовать все эти случаи заново. В НАСА также пообещали оказать следователям поддержку.
— Надеюсь, это все случайности. Правду мы узнаем в течение ближайших полутора недель, — сказал американский глава.
После этого ФБР приступило к дополнительному расследованию. Однако в ведомстве сомневаются, что смерти и исчезновения ученых и военных связаны между собой.
— Мы будем искать, есть ли связи с доступом к секретной информации или иностранными агентами. Если обнаружатся какие-либо связи, указывающие на преступный умысел или заговор, ФБР произведет соответствующие аресты, — заявил директор ФБР Кэш Патель.
Трамп хочет обнародовать данные об НЛО.
29 апреля 2026 года Дональд Трамп сделал новое заявление. Он пообещал обнародовать большой массив данных об НЛО.
— Думаю, мы обнародуем столько информации, сколько сможем, в ближайшем будущем. Считаю, что часть этого будет очень интересна людям, — подчеркнул президент в беседе с журналистами.
Он добавил, что не так давно обсуждал тему НЛО с американскими военными летчиками. Они, по словам главы Соединенных Штатов, «видели такое, во что невозможно поверить». Президент не стал раскрывать деталей и возможной даты публикации материалов про НЛО.
