В ночь на 1 мая горящий шар пролетел над Свердловской областью

В ночь на 1 мая в Свердловской области местные жители увидели в небе яркий горящий шар. Некоторые очевидцы предположили, что это мог быть метеор. Об этом сообщает портал Е1.
Объект заметил водитель, проезжавший рядом с Туринском, говорится в материале.
— Судя по тому, как медленно движется метеор в небе и плавно сгорает, вполне возможно, что тело может выпасть как метеорит. Красный или оранжевый цвет метеора встречается редко. Возможно, что это отработавший свое космический аппарат. В Свердловской области есть камеры мониторинга метеоров, — отметил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
Похожий инцидент произошел в Подмосковье осенью. На распространившихся в Сети кадрах, где снято падение с неба неизвестного объекта в Московской области, мог быть небольшой метеорит или космический мусор. Об инциденте стало известно 27 октября. Специалисты предположили, что это был сгоревший в атмосфере космический мусор или фрагмент спутника. Они отмечали, что зеленый цвет указывает на наличие никеля.