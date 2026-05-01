В ночь на 1 мая горящий шар пролетел над Свердловской областью

Похожий инцидент произошел в Подмосковье осенью. На распространившихся в Сети кадрах, где снято падение с неба неизвестного объекта в Московской области, мог быть небольшой метеорит или космический мусор. Об инциденте стало известно 27 октября. Специалисты предположили, что это был сгоревший в атмосфере космический мусор или фрагмент спутника. Они отмечали, что зеленый цвет указывает на наличие никеля.