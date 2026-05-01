Немченко рекомендовала нижегородцам научиться совмещать семью и карьеру

Родителям важно верить в то, чем занимаются и увлекаются их дети, заявила российская певица, актриса и блогер Анны Немченко на площадке КУПНО в Нижнем Новгороде 1 мая.
Она отметила, что нужно оказывать детям максимальную поддержку в их профессиональном выборе, больше общаться с ними.
Немченко рассказала собравшимся о своем творческом пути, сохранении традиционных семейных ценностей, тайм-менеджменте и профессиональной самореализации.
«Семейная жизнь, дети, карьера — это всё возможно совмещать, — считает Немченко. — Не нужно выбирать что-то одно. Я думаю, многие работающие мамы меня поймут: это сложно, но возможно, особенно когда ты любишь свою работу, любишь свою профессию. А дети? Для них что самое главное? Видеть счастливую маму, которая, приходя с работы, хочет почувствовать удовольствие общения с детьми».
Модератором пресс-конференции выступила арт-директор Парка «Швейцария» Юлия Скугаревская.
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о Пятилетии семьи в регионе.