Элизабет Абраамян стала чемпионкой России по настольному теннису в миксте

Лев Кацман из Москвы и Элизабет Абраамян из Нижнего Новгорода сошлись с дуэтом Владимир Сидоренко (Санкт-Петербург) — Мария Тайлакова (Татарстан). Всё решилось в пятой партии, которую Лев и Элиз выиграли с разгромным счётом 11:3. Предыдущие победные сеты Кацман и Абраамян тоже завершили с большим преимуществом — в 9 и 8 очков. Вместе они добыли третий титул чемпионов страны. Первое золото было в 2022 году.