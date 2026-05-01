В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль китайской культуры

Преподаватели и студенты проведут мастер-классы по каллиграфии, национальным танцам, расскажут о традиционном костюме и секретах чайной церемонии.

Традиционный фестиваль китайской культуры пройдет 2 мая в Центре культуры «Рекорд» в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети» и посвящено Дню молодежи Китая, который отмечают 4 мая.

Преподаватели и студенты Института Конфуция при НГЛУ имени Добролюбова проведут мастер-классы по каллиграфии, национальным танцам, расскажут о традиционном костюме и секретах чайной церемонии. Также в программе — показы фильмов.

В 14:00 начнутся мастер-классы по китайской каллиграфии и тайцзицюань — древней практике для тела, разума и души. В 15:00 гостей ждет лекция-дефиле «Китайский костюм», где покажут наряды от древности до современности. В 15:30 можно будет освоить основы традиционного танца с веером, а в 16:00 — познакомиться с китайской чайной традицией.

В 16:30 в кинозале покажут фильм «Операция “Панда”: Дикая миссия» (16+) с Джеки Чаном в главной роли. В 18:40 состоится показ фильма «Воскрешение» (18+) режиссера Би Ганя о путешествии мечтателя по XX веку.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.