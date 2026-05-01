Лента.ру: врачи категорически не рекомендуют сочетать водку с шашлыком

Ранее врач уже обращал внимание общественности на то, что алкоголь абсолютно несовместим с приемом многих лекарственных препаратов. Даже один бокал вина в сочетании с некоторыми антибиотиками, обезболивающими или антидепрессантами может привести к летальному исходу. В случае с шашлыком и водкой ситуация усугубляется многократно, так как на систему накладывается еще и мощнейшая пищевая нагрузка. Врач призывает помнить, что минуты удовольствия от еды и алкоголя не стоят риска оказаться в реанимации с острым панкреатитом, инсультом или тяжелой интоксикацией.