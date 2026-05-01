Чехия выдала разрешение на перелет самолета Фицо в Россию на День Победы

Чехия одобрила перелет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который прибудет в Москву на празднование 81-й годовщины Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Адам Черге.

— Словацкая сторона направила (в Чехию — прим. «ВМ») стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано, — сообщил он.

Фицо в начале апреля рассказал о том, что собирается в Москву на День Победы. Позже власти Латвии и Литвы заявили, что не позволят самолету политика использовать их воздушное пространство для перелета в Россию.

При этом в 2025 году на празднование Дня Победы в Москву приехали лидеры 27 государств, включая Китай, Беларусь, Кубу, Венесуэлу, Сербию и Словакию. Латвия и Эстония тогда тоже отказались пропустить самолет Фицо в Москву. Его борт летел по более длинному маршруту: через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал своевременно рассказать, кто из иностранных гостей присоединится к празднованию Дня Победы в Москве 9 мая.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
