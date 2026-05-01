Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Зеленоградска уточнили сроки установки шлагбаума на привокзальной площади

Ограничитель поможет избавиться от хаотичной парковки у вокзала.

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградске к началу курортного сезона собираются установить шлагбаум на привокзальной площади. Об этом, ссылаясь на администрацию округа, пишет газета «Волна» в пятницу, 1 мая.

Жители и активисты поинтересовались, когда территорию оборудуют ограничителем, чтобы пресечь парковку водителей, мешающих движению общественного транспорта. Главный архитектор округа Денис Крыщенко уточнил, что работы по установке шлагбаума с интеллектуальной системой контролируемого доступа планируют начать в течение двух-трёх недель. По словам специалиста, ограничитель позволит упорядочить движение и повысить безопасность на площади.

В начале марта сообщалось, что в Зеленоградске отдыхающие устроили давку у вокзала и на перроне в ожидании «Ласточки».