Медведев призвал совершенствовать юридическую основу для помощи бойцам СВО

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Необходимо продолжать совершенствование юридической основы для помощи бойцам СВО, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Об этом он сказал в пятницу в ходе форума «Единая Россия. Есть результат!».
«Исключительно важно то, что мы сейчас, в момент проведения специальный военной операции, скажем прямо, в момент осуществления военных действий создаем юридическую основу для поддержки самих участников специальный военной операции и их семей. Это нужно обязательно отметить в новой редакции программы и продолжить эту работу», — подчеркнул Медведев.
