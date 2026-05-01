ЛДПР предложила создать реестр свободных земельных участков под аренду

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России официальный реестр свободных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Обращение с соответствующим предложением на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина имеется в распоряжении РИА Новости.
«ЛДПР предлагает установить обязанность исполнительных органов субъектов Российской Федерации по формированию и ведению реестра земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и доступных для предоставления гражданам в аренду либо в собственность», — говорится в документе.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, по всей стране пустуют тысячи государственных и муниципальных земельных участков. По его мнению, на этих территориях россияне могли бы строить дома, создавать настоящие родовые поместья или просто отдыхать летом с детьми.
«Однако сейчас граждане сталкиваются с отсутствием информации о наличии свободных участков. Люди просто не знают, есть ли у них возможность приобрести землю в том или ином регионе страны», — отметил он.
Парламентарий добавил, что сейчас в России нет официального перечня свободных государственных и муниципальных участков, которые граждане могут купить или оформить в аренду.
«ЛДПР предлагает создать официальный реестр свободных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Такая информация должна находиться на отдельной вкладке интернет-портала исполнительного органа соответствующего субъекта, а также регулярно обновлять и публиковаться в социальных сетях», — подчеркнул лидер партии.
Слуцкий считает, что реализация такого механизма позволит повысить открытость и доступность информации о доступных для граждан земельных ресурсах и упростит порядок получения земельных участков. Кроме того, по его мнению, административные издержки снизятся, а находящиеся в государственной и муниципальной собственности земли смогут использоваться более эффективно.