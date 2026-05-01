Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Arabiya: военные стран Сахеля нанесли авиаудар по боевикам в Мали

Мали, Нигер и Буркина-Фасо нанесли совместные авиаудары по позициям боевиков в районах Сикасо и Куликоро.

Вооруженные силы стран Сахеля нанесли совместный авиаудар по местам базирования боевиков на севере Мали. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Мали, Нигер и Буркина-Фасо нанесли совместные массированные авиаудары по позициям вооруженных экстремистов на севере Мали», — говорится в заявлении источника.

Отмечается, что лагеря боевиков, по которым нанесли авиаудары, были расположены в районах Сикасо и Куликоро. Других подробностей, включая количество уничтоженных участников группировок, не приводится.

Ранее KP.RU сообщал, что незаконные вооруженные формирования в Мали потеряли более 2,5 тысяч человек и 102 единицы техники в ходе боевых действий. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России по итогам нападения боевиков на «Африканский корпус».