Al Arabiya: военные стран Сахеля нанесли авиаудар по боевикам в Мали

Вооруженные силы стран Сахеля нанесли совместный авиаудар по местам базирования боевиков на севере Мали. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
«Мали, Нигер и Буркина-Фасо нанесли совместные массированные авиаудары по позициям вооруженных экстремистов на севере Мали», — говорится в заявлении источника.
Отмечается, что лагеря боевиков, по которым нанесли авиаудары, были расположены в районах Сикасо и Куликоро. Других подробностей, включая количество уничтоженных участников группировок, не приводится.
Ранее KP.RU сообщал, что незаконные вооруженные формирования в Мали потеряли более 2,5 тысяч человек и 102 единицы техники в ходе боевых действий. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России по итогам нападения боевиков на «Африканский корпус».