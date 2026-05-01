Тарпищев назвал двоих фаворитов Roland Garros

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью ТАСС назвал главных претендентов на победу в предстоящем Открытом чемпионате Франции. По его словам, итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас сегодня превосходят всех остальных участников турнира по уровню чистого мастерства, в то время как остальные представители мировой элиты демонстрируют примерно равный класс игры. Турнир, который пройдет в Париже с 18 мая по 7 июня, обещает быть непредсказуемым именно из-за плотности результатов среди теннисистов первой двадцатки рейтинга.
Тарпищев подчеркнул, что ключевым фактором распределения мест станет не столько текущая форма игроков, сколько их физическое состояние по ходу соревнований. Огромное значение, по мнению главы федерации, будет иметь то, с какой степенью нагрузки спортсмены подойдут к финальным матчам. Только анализ накопленной усталости к решающим стадиям позволит делать прогнозы на итоговый результат.
При этом эксперт обратил внимание на важность стартовой сетки турнира. От жеребьевки будет зависеть очень многое, поскольку ровный класс игры в топ-20 делает возможными любые сенсации уже на ранних раундах. Исключение составляют лишь Синнер и Алькарас, чье превосходство в мастерстве создает для них более комфортные условия в борьбе за титул.
Открытый чемпионат Франции — второй в сезоне турнир Большого шлема, который традиционно проходит на грунтовом покрытии и считается одним из самых физически требовательных соревнований в календаре.
Лента.ру: врачи категорически не рекомендуют сочетать водку с шашлыком.