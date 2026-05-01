Тарпищев назвал двоих фаворитов Roland Garros

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью ТАСС назвал главных претендентов на победу в предстоящем Открытом чемпионате Франции. По его словам, итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас сегодня превосходят всех остальных участников турнира по уровню чистого мастерства, в то время как остальные представители мировой элиты демонстрируют примерно равный класс игры. Турнир, который пройдет в Париже с 18 мая по 7 июня, обещает быть непредсказуемым именно из-за плотности результатов среди теннисистов первой двадцатки рейтинга.