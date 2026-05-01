Подросток на мотоцикле сбил шестилетнего ребенка в Сокольском районе

Пострадавшего доставили в детскую областную больницу имени Семашко.

Источник: Комсомольская правда

Шестилетний ребенок попал под колеса мотоцикла в селе Георгиевское Сокольского района. Как сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области, за рулем двухколесного транспорта сидел подросток.

Авария произошла сегодня, 1 мая, около половины третьего дня у дома № 14 по улице Центральной. Ребенок выбежал на проезжую часть справа и оказался прямо перед мотоциклом, за рулем которого сидел 16-летний подросток без прав. Кроме того, его транспорт не зарегистрирован в установленном порядке.

Пострадавшего с травмами доставили в детскую областную больницу имени Семашко, признаков опьянения у обоих участников не обнаружили. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.