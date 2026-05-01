В Московском зоопарке показали размеренный день панды Катюши

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка живет размеренно, как мама Дин-Дин — обедает без спешки и суеты, рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
«Сегодня Катюша никуда не спешит! Настроение — “мама-ДинДин”: без спешки, без суеты, вся в обеденных размышлениях», — написала Акулова в своем Telegram-канале.
На опубликованном видео Катюша сначала медленно и осторожно сползает со своей «лежанки», а после размеренно и задумчиво ест бамбук в уличном вольере, пока за ней наблюдают посетители.