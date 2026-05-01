В Ростове отменили три спортивных праздника — велопарад и два забега

Два забега и велопарад отменили власти Ростова-на-Дону. Об этом заявили организаторы мероприятий в группе «Ростовский велопарад» в соцсети «ВКонтакте». Проведение традиционной Первомайской легкоатлетической эстафеты, которая должна была состояться в нынешнем году уже в 101 раз, опровергли в городской Федерации легкой атлетики. Об отмене ежегодного забега «Ростовское кольцо» объявили на сайте «Забеги России».
Велопарад с 2017 года ежегодно собирал участников в карнавальных костюмах. Они проезжали 17 километров. Причина отмены, по словам организаторов, — запрет администрации «в связи с участившимися угрозами беспилотной и ракетной опасности на территории города».
— Эстафета берет свой отсчет с 1923 года. Она не проводилась лишь в 1932, 1991 и 2020 годах, — напомнили в Федерации легкой атлетики Ростова.
Что касается ежегодного полумарафона «ЗаБег», он пока не отменен. Информации об этом нет, на сайте соревнования ведется обратный отсчет. Забег должен состояться 23 мая.
