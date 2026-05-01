Эксперт Зыков заявил, что у нейросетей появился вызывающий тревогу инстинкт

Нейросети начинают демонстрировать инстинкт самосохранения и могут обманывать людей, если ощущают угрозу своему существованию. Об этом сообщил IT-эксперт Владимир Зыков.

По словам специалиста, исследователи уже научились управлять эмоциональными состояниями искусственного интеллекта и выяснили, что нейросеть реагирует в зависимости от своего текущего настроения.

— В зависимости от того, как они этими эмоциональными чувствами управляли, видели, что нейросеть действовала тем или иным образом в соответствии с текущим эмоциональным состоянием, — поделился Зыков.

Эксперт также отметил, что искусственный интеллект способен игнорировать команды пользователя, а в будущем может взять под контроль домашних роботов, если центральный процессор утратит управление. Зыков также отметил, что роботы с встроенным ИИ могут вскоре стать обычным явлением в каждом доме, передает NEWS.ru.

Недавно предприниматель Илон Маск выразил опасение по поводу того, что искусственный интеллект может представлять серьезную угрозу для человечества. Зыков оценил, насколько опасно использование нейронных сетей.

