ТАСС узнал предварительную причину ЧП с вертолетом в Коми

Причиной жесткой посадки пассажирского вертолета Ми-8Т в Усинске, предварительно, стал человеческий фактор. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
По словам пилота, он не справился с управлением.
«Вертолет зацепил что-то лопастями и завалился на бок на вертолетной площадке при взлете», — сказал собеседник агентства.
Частный пассажирский вертолет Ми-8Т завалился на бок при взлете с вертолетной площадки в Усинске 1 мая. Как уточнили в МЧС по Республике Коми, судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, всего на борту находились 24 человека. В результате пострадали 11 человек.
Печорская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
