Детей-диабетиков обеспечат системой мониторинга глюкозы, заявила Голикова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Все дети с диабетом первого типа в России к 2030 году должны быть обеспечены системой непрерывного мониторинга глюкозы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«К 2030 году мы ставим перед собой задачу все 100% детей, которые имеют диабет первого типа, этими системами (непрерывного мониторинга глюкозы — ред.) обеспечить», — сказала Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии «Единая Россия» «Есть результат!».

Она уточнила, что в приоритете будут системы отечественного производства. По итогам 2025 года соответствующей системой обеспечены 63 тысячи детей в России.

