Bloomberg рассказал, как инвесторы застряли в криптопроекте семьи Трампа

Инвесторы, вложившиеся в криптопроект World Liberty Financial президента США Дональда Трампа не могут покинуть его, в то время как семья американского лидера продолжает богатеть, пишет Bloomberg.
WLF была основана в 2024 году Закари Фолькманом, Чейзом Херро, Алексом Уиткоффом, Заком Уиткоффом и членами семьи Дональда Трампа. Семья нынешнего президента США получает 75% чистой прибыли от продажи токенов WLFI и долю прибыли от стейблкоинов.
По данным агентства, в ходе двух раундов проект привлек более $550 млн со стороны инвесторов, привлеченных громкими именами основателей. После этого проект «тихо» продал еще 5,9 млрд токенов WLFI частным инвесторам, а значительная часть выручки ушла в организации, связанные с семьей Трампа.
На фоне этого стоимость WLFI рухнула до рекордных 6 центов. Ранние инвесторы, по условиям соглашения, не имеют возможности продать 80% токенов, из-за чего они застряли в падающем активе.
«Это какая-то фантастика, что семья Трампа не только наживается на этом финансовом предприятии с явным конфликтом интересов, но и делает это таким образом, что другие инвесторы не могут разделить с ними прибыль», — сказал профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад.
По данным Bloomberg, у инвесторов практически нет возможности обратиться за помощью к регулирующим органам, поскольку токен-проекты не подчиняются требованиям, предъявляемым к публичным компаниям: не нужно предоставлять аудированные финансовые отчеты, отчитываться об инсайдерских сделках, а также проходить независимую проверку совета директоров.
В апреле криптомиллиардер Джастин Сан подал иск в федеральный суд Калифорнии против WLF. По его словам, его токены заморозили и лишили его права голоса по предложениям по управлению. Он назвал проект «скамом».
Как пишет Bloomberg, в 2024 и 2025 годах Сан инвестировал в покупку 3 млрд токенов WLFI $45 млн и получил еще 1 млрд токенов за консультирование проекта.
Оставайтесь на связи с РБК в Максе.