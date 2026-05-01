В Бангладеш мужчина прыгнул под поезд, чтобы спасти упавшего на рельсы ребенка

В Бангладеш мужчина прыгнул под поезд за упавшим на рельсы сыном, чтобы спасти его. Об этом сообщает издание Daily Sun.
Инцидент произошел, когда поезд начал отходить от станции. Мужчина попытался выйти с ребенком из вагона, однако не смог удержать сына за руку. В результате мальчик провалился в узкую щель между вагоном и краем платформы, упав на рельсы. Отец не раздумывая прыгнул вслед за ним.
Мужчина закрыл малыша собой и прижался к стене платформы, пока над ними проносился поезд из восьми вагонов. После этого другие пассажиры помогли им подняться. Ребенок и отец не получили серьезных травм.
