В Бангладеш мужчина прыгнул под поезд, чтобы спасти упавшего на рельсы ребенка

Житель Бангладеш спас ребенка, упавшего на рельсы, пока над ними ехал поезд из восьми вагонов.

Источник: Комсомольская правда

В Бангладеш мужчина прыгнул под поезд за упавшим на рельсы сыном, чтобы спасти его. Об этом сообщает издание Daily Sun.

Инцидент произошел, когда поезд начал отходить от станции. Мужчина попытался выйти с ребенком из вагона, однако не смог удержать сына за руку. В результате мальчик провалился в узкую щель между вагоном и краем платформы, упав на рельсы. Отец не раздумывая прыгнул вслед за ним.

Мужчина закрыл малыша собой и прижался к стене платформы, пока над ними проносился поезд из восьми вагонов. После этого другие пассажиры помогли им подняться. Ребенок и отец не получили серьезных травм.

Ранее KP.RU сообщал, что в Индии молодожены погибли на следующий день после свадьбы в результате падения грузовика на припаркованную авторикшу с пассажирами, внутри которой они находились.