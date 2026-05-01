Число пострадавших в аварии с вертолетом в Коми выросло до 11

В происшествии с вертолетом МИ-8Т в Усинске пострадали 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми.
В публикации уточнили, что раненых осмотрели медики, они отпущены на амбулаторное лечение.
Изначально ведомство сообщало о десяти пострадавших.
Инцидент произошел 1 мая. Частный пассажирский вертолет МИ-8Т завалился на бок при взлете с площадки, на его борту находилось 24 человека. Судно перевозило вахтовиков в Ненецкий автономный округ.
Печорская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, причиной инцидента стал человеческой фактор — пилот не справился с управлением.
