Число пострадавших в аварии с вертолетом в Коми выросло до 11

Источник: РБК

В происшествии с вертолетом МИ-8Т в Усинске пострадали 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми.

В публикации уточнили, что раненых осмотрели медики, они отпущены на амбулаторное лечение.

Изначально ведомство сообщало о десяти пострадавших.

Инцидент произошел 1 мая. Частный пассажирский вертолет МИ-8Т завалился на бок при взлете с площадки, на его борту находилось 24 человека. Судно перевозило вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

Печорская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, причиной инцидента стал человеческой фактор — пилот не справился с управлением.

