AP: Белый дом сообщил Конгрессу США, что считает войну с Ираном законченной

Белый дом уведомил Конгресс Соединенных Штатов Америки о том, что считает войну с Ираном законченной. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает агентство Associated Press.
Утверждается, что президент Дональд Трамп направил спикеру палаты представителей Конгресса Майку Джонсону послание, в котором сообщил о завершении военных действий.
— Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились, — приводят фрагмент из послания в материале.
Телеканал CNN со ссылкой на источник в тот же день сообщил, что американские базы на Ближнем Востоке были уничтожены ударами Ирана. По информации канала, как минимум 16 американских баз разрушены и больше не могут использоваться. Причем это большинство объектов в регионе. Один анонимный источник из США сообщил телеканалу, что Иран применил для ударов по базам современные технологии.
29 апреля газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде готовиться к длительной блокаде Ирана, так как возобновление бомбардировок, по его мнению, является более рискованным вариантом.