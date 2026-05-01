Трамп подписал указ о санкциях против организаций за транзакции в интересах Кубы

В США ввели новые ограничения против иностранных финансовых организаций, проводящих транзакции в интересах Кубы и ее жителей.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий новые ограничения в отношении иностранных финансовых организаций за транзакции в интересах Кубы. Документ был опубликован пресс-службой Белого дома.

«Налагать на иностранную финансовую организацию одну или несколько санкций после установления любой транзакции или транзакций в интересах или от имени любого лица (на Кубе — прим. ред.), чье имущество или имущественные интересы заблокированы в соответствии с настоящим указом», — говорится в указе.

Ранее KP.RU сообщал, что Куба столкнулась с тяжелейшим кризисом после запрета на поставки нефти, введенного Дональдом Трампом в январе 2026 года. Президент США ввел таможенные пошлины на товары, поступающие из стран, которые экспортируют нефть на Кубу.

Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше