Ученые нашли органическую молекулу, заставляющую Т-клетки бороться с раком

Группа биологов из Китая, Европы и Канады обнаружила, что цитраконовая кислота, одно из простейших органических соединений, может восстанавливать истощенные Т-клетки внутри опухолей и усиливать их борьбу с раком. Это открытие обещает улучшить эффективность иммунотерапии рака. Об открытии говорится в статье исследователей в журнале Science Advances.
— За последние годы мы открыли множество свидетельств того, что внутри опухолей складывается особая микросреда, которая подавляет работу иммунитета и ведет к быстрому истощению Т-клеток и потере ими способности к размножению и борьбе с раком. Мы обнаружили, что цитраконовая кислота восстанавливает эти клетки, предотвращает их самоуничтожение и повышает их активность, — говорится в исследовании.
Международная команда молекулярных биологов под руководством ведущего научного сотрудника Института системной медицины в Сучжоу (Китай) Чжана Ляньцзюня провела всестороннее исследование изменений химического состава и поведения Т-клеток в условиях, сходных с микроокружением опухолей.
Исследования показали, что пребывание в таких условиях приводит к изменениям в концентрации более тридцати молекул, играющих ключевую роль в метаболизме Т-клеток и других аспектах их жизнедеятельности. В числе этих молекул была цитраконовая кислота, близкая по структуре к лимонной кислоте, концентрация которой значительно снижалась в истощенных Т-клетках. Аналогичные низкие уровни этого соединения были обнаружены в Т-клетках, извлеченных из опухолей людей и животных.
Это наблюдение побудило ученых исследовать, как изменится поведение истощенных Т-клеток при добавлении цитраконовой кислоты в их питательную среду. Выяснилось, что молекулы кислоты увеличивают устойчивость Т-клеток к гипоксии (недостатку кислорода) и подавляют ферменты, которые запускают процессы истощения клеток из-за разложения жирных кислот.
Подобные изменения были зафиксированы и в экспериментах на мышах, которым были имплантированы клетки меланомы — агрессивной формы рака кожи. Добавление цитраконовой кислоты в их рацион способствовало более активной борьбе с опухолью как со стороны собственных Т-клеток мышей, так и их «перепрограммированных» аналогов, введенных для иммунотерапии. Это дает надежду на то, что вещество может значительно повысить эффективность существующих методов лечения рака, говорится в материале.
