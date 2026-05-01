Голикова назвала число студенческих семей с детьми в России

Вице‑премьер озвучила обновлённые данные о развитии инфраструктуры в вузах.

Источник: Клопс.ru

Половина студенческих семей в России воспитывает детей. Об этом заявила вице‑премьер Татьяна Голикова во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт‑Петербурге, пишет РИА Новости в субботу, 1 мая.

По её словам, сегодня в стране проживают 26 тысяч студенческих семей, и 13 тысяч из них имеют детей. Голикова отметила, что в 2025 году благодаря созданию соответствующей инфраструктуры в отдельных вузах 2,5 тысячи студенческих семей получилось разместить в единых общежитиях.

Вице-премьер добавила, что для молодых семей в стране действует система «единого окна», позволяющая получать всю необходимую информацию в одном месте. По её данным, в 2025 году в российских вузах открыли 250 комнат матери и ребёнка, а к концу первого квартала 2026 года их стало уже 324.

В России планируют сократить число студентов, обучающихся в колледжах за деньги.

