Голикова назвала число студенческих семей с детьми в России

Половина студенческих семей в России воспитывает детей. Об этом заявила вице‑премьер Татьяна Голикова во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт‑Петербурге, пишет РИА Новости в субботу, 1 мая.
По её словам, сегодня в стране проживают 26 тысяч студенческих семей, и 13 тысяч из них имеют детей. Голикова отметила, что в 2025 году благодаря созданию соответствующей инфраструктуры в отдельных вузах 2,5 тысячи студенческих семей получилось разместить в единых общежитиях.
Вице-премьер добавила, что для молодых семей в стране действует система «единого окна», позволяющая получать всю необходимую информацию в одном месте. По её данным, в 2025 году в российских вузах открыли 250 комнат матери и ребёнка, а к концу первого квартала 2026 года их стало уже 324.
