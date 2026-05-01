Немцы в ходе многотысячных митингов потребовали отставки Мерца

Тысячи граждан Германии, вышедших на массовые митинги, требуют отставки канцлера Фридриха Мерца. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщают «Известия».

На опубликованных кадрах видно, как толпы людей движутся по проезжей части, держа в руках плакаты с антимилитаристскими символами и призывами. Митингующие под звуки громкой музыки выкрикивают лозунги и поют песни.

Один из участников акции сообщил, что он и его единомышленники решили собраться, чтобы передать в канцелярию заранее подготовленную петицию Мерцу. По его словам, этот документ уже подписали 125 тысяч человек, говорится в материале.

Несколько дней назад немецкая газета Bild написала, что Фридрих Мерц опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков в стране. По ее данным, канцлер набрал 2,9 балла популярности. В сравнении с прошлой неделей он опустился с 18-го на 20-е место. На первой позиции рейтинга оказался министр обороны Германии Борис Писториус.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц — «временщики», которые «пришли, схватили и ушли». Кроме того, глава государства назвал «временщиком» Дональда Трампа. По его словам, за четыре года правления глава Белого дома ничего не сделает.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
