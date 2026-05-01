МО: над регионами России за три часа сбили 33 беспилотника ВСУ

Силы ПВО в пятницу, 1 мая, за три часа сбили над четырьмя регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей 33 беспилотника Вооруженных сил Украины. Такие цифры назвали в канале Минобороны РФ на платформе Мах.
Напомним, 1 мая ВСУ атаковали Туапсе с помощью дронов «Лютый». Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о возгорании на территории морского терминала после налета украинских дронов. Обошлось без жертв и пострадавших.
Дрон ВСУ также сегодня атаковал телевышку в Рыльском районе Курской области. Из-за удара телевышка полностью выведена из строя.
