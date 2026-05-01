В регионах России прошли акции студотрядов к Празднику весны и труда

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российские студенческие отряды (РСО) в Праздник весны и труда приняли участие в различных мероприятиях в регионах страны, в том числе субботниках и первомайских шествиях. Об этом сообщили в пресс-службе РСО.
«Российские студенческие отряды — это главное трудовое движение российской молодежи. Сотни тысяч молодых ребят, студентов и школьников, круглый год трудятся, чтобы сделать нашу страну лучше. Конечно, День весны и труда для нас является важным праздником, и мы его встретим как умеем, как привыкли — трудом. Мы растим поколение, для которого работа на общее благо — это норма и гордость», — цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаила Киселева.
Глава Росмолодежи Григорий Гуров также отметил, что традиции созидательного труда сохраняются в отрядах РСО десятилетиями. «Российские студенческие отряды сегодня объединяют молодежь всей страны, привлекают к своим проектам дружественные государства. Российские студенческие отряды — это не просто организация, а настоящий социальный лифт и школа жизни. Здесь студенты получают первый практический опыт, а выпускники уверенно выходят в трудовую жизнь», — приводятся его слова в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что, например, в Донецке на территории Дома молодежи «30/09» состоялось торжественное открытие аллеи Труда студенческих отрядов ДНР, которое прошло в рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети» и было приурочено к десятилетию движения в ДНР и празднованию 1 Мая. В столице студенты московского отряда высадили 15 кленов в районе Нагатинский затон, а отряды Калининградской области традиционно дали старт летнему трудовому сезону.
Кроме того, в Самарской области студенты провели акцию «Трудовой десант: связь поколений», направленную на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и пожилым людям, а также провели субботники в парках региона. Отряды другого региона Приволжского федерального округа, Республики Удмуртия, организовали тематические площадки, направленные на профориентацию молодежи.
Всероссийская неделя субботников.
В пресс-службе добавили, что ко Всероссийской неделе субботников и акции «Мы за чистоту» присоединились студенческие отряды Архангельской области, Республики Крым, Алтайского края, Ленинградской области, Пензенской области, Республик Коми и Саха (Якутия), а студотряды Севастополя провели субботник на Стрелецком форте.
