Минторг США подтвердил планы введения 133-процентоной пошлины на палладий из РФ

Министерство торговли Соединенных Штатов планирует установить пошлину в размере 132,83 процента на импорт необработанного палладия из России. Соответствующее уведомление появилось в Федеральном реестре — официальном сборнике документов правительства США.
Согласно документу, Россия экспортирует палладий в США по ценам ниже рыночных. Это стало основанием для введения антидемпинговой пошлины в размере 132,83 процента.
О намерениях Минторга США ввести эту пошлину впервые сообщила компания Sibanye-Stillwater в феврале. Тогда организация подала жалобу американским властям с требованием принять меры против импорта палладия из России. В компании отметили, что данная пошлина должна ограничить поступление российского палладия на американский рынок. Еще в сентябре 2025 года Федеральная комиссия США по международной торговле обвиняла поставщиков палладия из России в причинении вреда американским производителям. Разбирательство было инициировано после обращения профсоюзов и представителей американского бизнеса к властям США, передает ТАСС.
Палладий используется в производстве автомобильных катализаторов, а также в электронной и химической отраслях и других областях.
Также со следующей недели Соединенные Штаты вводят повышенные пошлины на машины и грузовики из Европейского союза (ЕС) до 25 процентов. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что тарифом не будут облагаться автомобили, произведенные европейскими компаниями в США.