В «Динамо» еще не определились с вратарем на матч с «Краснодаром»

Ответный матч финала «пути РПЛ» Кубка России пройдет 7 мая в Краснодаре.

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб московского «Динамо» еще не определился, кто из вратарей сыграет в ответном финальном матче «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу с «Краснодаром». Об этом журналистам рассказал главный тренер бело-голубых Ролан Гусев.

Игра состоится 7 мая в Краснодаре. Первая встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0. В последних двух матчах премьер-лиги с «Сочи» (2:0) и московским «Локомотивом» (1:1) в воротах «Динамо» сыграл Курбан Расулов.

«Расулов хорошо провел последние игры. Андрей Лунев приступил к работе, будем думать с тренером вратарей, кого лучше поставить с “Краснодаром”, — сказал Гусев.

По словам тренера, в команде был запланирован переход на схему с тремя центральными защитниками по ходу пятничной встречи с «Локомотивом». «Понимали, что у них может быть большой форвард, а потом могли остаться вместе и Дмитрий Воробьев, и Николай Комличенко. Мы сразу реагировали на это. Видели очень много борьбы, много необоснованных потерь. Не понравилось то, что при хороших зонах и пространстве для быстрых атак не хватило предголевых передач. Получше действовали в плане агрессии, отбора мяча», — пояснил он.

В следующем туре «Динамо» 11 мая дома также сыграет «Краснодаром».