Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска останутся на Ближнем Востоке после завершения конфликта с Ираном. Как сообщает агентство Associated Press, глава Белого дома направил Конгрессу США письмо, в котором официально уведомил о завершении боевых действий в регионе.