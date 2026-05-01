Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска останутся на Ближнем Востоке после завершения конфликта с Ираном. Как сообщает агентство Associated Press, глава Белого дома направил Конгрессу США письмо, в котором официально уведомил о завершении боевых действий в регионе.
«Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», — говорится в обращении Трампа, направленном спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону.
Президент США напомнил, что 7 апреля он распорядился о двухнедельном прекращении огня. Позднее Трамп также продлил этот режим.
Ранее KP.RU сообщал, что США и Иран продолжают контакты по телефону. Как заявил Дональд Трамп, представители сторон предпринимают все необходимые переговорные усилия.