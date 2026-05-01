МИД подтвердил, что россиянам не понадобится виза в Саудовскую Аравию с 11 мая

С 11 мая гражданам России не потребуется виза для поездок в Саудовскую Аравию. Информацию в пятницу, 1 мая, подтвердили в российском Министерстве иностранных дел.
— В 2025 году количество поездок саудовских подданных в Россию выросло более чем на 35 процентов, а россиян в королевство — на 42 процента, — говорится в сообщении.
Вступающее в силу 11 мая межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев всех типов паспортов должно способствовать увеличению таких обменов, передает ТАСС.
Переход на безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией необходим в качестве инструмента снижения формальных барьеров и улучшения общей среды взаимодействия между странами. Такое пояснение дал вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.
Ранее Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян на один год — в этом случае он будет действовать до середины сентября 2027 года.
31 марта министр экономического развития России Максим Решетников высказался, что Москва и Пекин заинтересованы в продлении безвизового режима в любом формате. Он отметил, что во втором квартале Минэкономразвития совместно с МИД выработает позицию по формату дальнейших действий.