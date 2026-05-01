В НЦ «Россия» стартовала акция «Стена Памяти»

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Старт всероссийской акции «Стена Памяти», которая объединит регионы страны и более 20 государств мира, был дан в Национальном центре «Россия». Отсюда началась серия открытий мемориальных стендов, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.
«Для Национального центра “Россия” это особая миссия и большая честь — стать центральным пространством начала акции “Стена Памяти”. Именно отсюда она начинает свое движение — в Москве, по всей России и далеко за ее пределами, объединяя миллионы людей. Эта акция — возможность прийти сюда, распечатать фотографию своего героя и разместить ее на общей стене. Это наше простое, но искреннее спасибо тем, благодаря кому мы сегодня живем», — сказала заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.
В открытии приняли участие представители ВОД «Волонтеры Победы», ОДД «Бессмертный полк России», активисты «Юнармии» и других организаций. Почетные гости первыми разместили на стенде портреты своих родственников.
Так, герой России, начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия», участник президентской программы «Время героев» Владислав Головин отметил, что подобные инициативы особенно важны в условиях искажения исторических фактов. «В эпоху, когда исторические факты часто искажаются, особенно важно, чтобы память о подвиге наших героев передавалась напрямую — от семьи к семье, от сердца к сердцу. Поэтому такие акции, как “Стена Памяти”, нужны не только ушедшим. Они нужны нам с вами и еще больше нужны тем, кто придет после нас», — подчеркнул он. В этот день он разместил на «Стене Памяти» фотографию своего прадеда Ивана Губского.
Также в акции поучаствовали и.о. исполнительного директора ВОД «Волонтеры Победы» Артемий Киселев, руководитель Исполнительного комитета ООД «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина, а также ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда Сергей Сухоруков, который пожелал всем «доброго здоровья, успехов и доброй памяти об этом празднике». «И всегда передавайте своим детям и внукам память об этом великом событии, которое нас объединяет», — заключил он.
Акция «Стена Памяти» является одним из форматов «Бессмертного полка» и впервые была предложена в 2023 году «Волонтерами победы». Она проходит с 1 по 10 мая и направлена на сохранение исторической памяти о ветеранах, тружениках тыла, узниках концлагерей и детях войны. Участники могут разместить на стендах фотографии своих родственников, внесших вклад в Победу. Стенды размещаются в общественно доступных местах, формируя единое мемориальное пространство, отражающее вклад каждой семьи в Победу.
Об акции.
Для участия необходимо предоставить фотографию в электронном или печатном виде — волонтеры помогут подготовить и разместить портрет. Кроме того, с 1 по 10 мая в центре пройдет обширная праздничная программа, включающая акцию «Георгиевская лента», премьеру исторического спектакля «Солдатские сны», благотворительную инициативу «Красная гвоздика», а также выставку «Уроки географии» и другие тематические просветительские мероприятия.