В Калининграде торжественно открыли сезон фонтанов: более 20 водных объектов засияли в городе

Глава Калининграда Елена Дятлова сообщила о торжественном открытии сезона фонтанов. В этом году в городе заработали более 20 водных объектов. Специалисты провели техническое обслуживание, и теперь все они готовы к сезону до 1 октября.
Некоторые фонтаны, как и прежде, порадуют жителей световыми и музыкальными шоу. Зоопарк уже запустил свой знаменитый исторический фонтан, которому в следующем году исполнится 90 лет. Гостей там ждут музыкальная программа, ярмарка, мастер-классы, научное шоу, игротека и лотерея.
Центральный парк тоже наполнился праздничной атмосферой: здесь звучит музыка, выступают аниматоры и артисты, проходят мастер-классы. Дятлова поздравила калининградцев с Первомаем и пригласила провести праздник в учреждениях культуры.