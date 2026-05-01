На Украине иностранный тренер на русском языке оскорбил судью после матча

ТАСС, 1 мая. Нидерландец Патрик ван Леувен, возглавляющий «Кривбасс», на русском языке оскорбил арбитра в прямом эфире после завершения гостевого матча 26-го тура чемпионата Украины по футболу против «Полтавы».
Встреча завершилась со счетом 3:3. По ходу игры арбитр отменил два гола «Кривбасса» после вмешательства видеоассистента, включая мяч, забитый на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.
«Этот судья — позор», — сказал ван Леувен после финального свистка, направляясь в подтрибунное помещение.
Ван Леувену 56 лет. На Украине он также работал помощником тренера в «Шахтере» (2006−2013), возглавлял «Зарю» (2022−2023) и «Металлист» (2024−2025). Специалист стал главным тренером «Кривбасса» летом 2025 года. По ходу карьеры также работал в клубах из Нидерландов и Израиля.
«Кривбасс» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Украины с 41 очком. «Полтава» идет на последней, 16-й строчке, набрав 12 очков,.